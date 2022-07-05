ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

П'ятий топ-менеджер. У Росії знайшли мертвим гендиректора підрядника "Газпрому"

Новость на русском →
Вівторок 05 липня 2022 22:49
П'ятий топ-менеджер. У Росії знайшли мертвим гендиректора підрядника "Газпрому" Ілюстративне фото: у Росії знайшли мертвим гендиректора підрядника "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Гендиректора компанії "Астра-Шиппінг", яка є підрядником "Газпрому", Юрія Воронова знайшли мертвим. У нього виявили вогнепальне поранення в голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання 47news.

У виданні зазначають, що Воронова знайшли в басейні його будинку в котеджному селищі під Санкт-Петербургом. Біля нього лежав травматичний пістолет. При цьому постріл у Воронова був нанесений впритул.

При цьому відомо, що "Астра-Шиппінг" є компанією-підрядником російського "Газпрому" в Арктичному регіоні. У 2020 і 2021 роках у компанії був збиток на суму в 160 мільйонів рублів.

Варто зауважити, що це вже п'ята смерть топ-менеджера, який пов'язаний з російським "Газпромом".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що акції російського газового монополіста "Газпрому" впали більш ніж на 30%. Приводом стало рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди, які підуть на податки.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Російська Федерація
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності