П'ятий топ-менеджер. У Росії знайшли мертвим гендиректора підрядника "Газпрому"
Гендиректора компанії "Астра-Шиппінг", яка є підрядником "Газпрому", Юрія Воронова знайшли мертвим. У нього виявили вогнепальне поранення в голову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання 47news.
У виданні зазначають, що Воронова знайшли в басейні його будинку в котеджному селищі під Санкт-Петербургом. Біля нього лежав травматичний пістолет. При цьому постріл у Воронова був нанесений впритул.
При цьому відомо, що "Астра-Шиппінг" є компанією-підрядником російського "Газпрому" в Арктичному регіоні. У 2020 і 2021 роках у компанії був збиток на суму в 160 мільйонів рублів.
Варто зауважити, що це вже п'ята смерть топ-менеджера, який пов'язаний з російським "Газпромом".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що акції російського газового монополіста "Газпрому" впали більш ніж на 30%. Приводом стало рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди, які підуть на податки.
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