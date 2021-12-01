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П'ятий пакет санкцій проти Білорусі: Bloomberg дізнався, хто потрапив у список

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні Європейський союз погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. До списку тих, хто потрапив під нові обмеження увійшли авіакомпанії, прикордонники, судді та підприємства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В першу чергу, на тлі міграційної кризи, під обмеження потрапили білоруський національний авіаперевізник "Белавіа" й сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines.

За словами осіб, які ознайомилися зі списком, загалом ЄС погодив санкції проти 17 фізичних й 11 юридичних осіб. Обмеження діятимуть проти виробника азотних добрив "Гродно Азот", виробника нафти "Білорусьнафта", суддів й прикордонників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що під санкції п'ятого пакета попадуть 28 осіб та організацій.

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