На п'ятницю в Україні оголошене штормове попередження: які області накриють грози та град

Так, у південній частині та східних областях слід очікувати на грози, в окремих районах - на град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Зокрема, погіршення погоди прогнозують в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та в Криму.

I ступінь небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.