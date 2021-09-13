У Павлопіллі із закинутого садочка роблять сучасний освітній простір

У селі Павлопілля Дніпропетровської області з’явиться сучасний дитячий садочок, здатний прийняти понад сотню дітей. Його реконструкцію проводять за програмою президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Для маленьких мешканців області створюємо сучасний освітній простір. Оновлюємо школи та дитсадки. Капітально ремонтуємо і дошкільний заклад "Сонечко" у Павлопіллі. Після модернізації він зможе прийняти 110 малюків", – наголосив Резніченко.

Дитячий садок, який побудували понад 30 років тому і певний час не використовували, не лише відремонтують, а й облаштують нові приміщення: спортивну залу і кімнату для гуртків, де діти зможуть фізично розвиватись і займатись творчістю.

Також у садочку з’явиться ресурсна кімната для дітей з інвалідністю, пандуси із системою підігріву. На подвір’ї встановлять ігрові майданчики, гойдалки та альтанки.