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У Павлопіллі із закинутого садочка роблять сучасний освітній простір

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Дніпро, Понеділок 13 вересня 2021 14:56
У Павлопіллі із закинутого садочка роблять сучасний освітній простір Фото: у Павлопіллі з покинутого саду роблять сучасний освітній простір (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У селі Павлопілля Дніпропетровської області з’явиться сучасний дитячий садочок, здатний прийняти понад сотню дітей. Його реконструкцію проводять за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Для маленьких мешканців області створюємо сучасний освітній простір. Оновлюємо школи та дитсадки. Капітально ремонтуємо і дошкільний заклад "Сонечко" у Павлопіллі. Після модернізації він зможе прийняти 110 малюків", – наголосив Резніченко.

Дитячий садок, який побудували понад 30 років тому і певний час не використовували, не лише відремонтують, а й облаштують нові приміщення: спортивну залу і кімнату для гуртків, де діти зможуть фізично розвиватись і займатись творчістю.

Також у садочку з’явиться ресурсна кімната для дітей з інвалідністю, пандуси із системою підігріву. На подвір’ї встановлять ігрові майданчики, гойдалки та альтанки.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко розповів про реконструкцію дитячого садочка у селі Чкалове, який вже називають "садочком мрії".

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Велике будівництво
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