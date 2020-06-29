На п'яти пляжах Одеси вода не відповідає нормам

В Одесі вода на п'яти пляжах не відповідає нормативним вимогам за санітарно-мікробіологічними показниками. Всього було досліджено 93 проби морської води.

Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру МОЗ.

Таким чином, морська вода не відповідає вимогам 13 проб на пляжах Одеси, а саме: на 13 ст. В. Фонтану, 16 ст. В. Фонтану, 10 ст. В. Фонтану, Аркадія і Дельфін. Однак санітарно-хімічні показники відповідали гігієнічним вимогам після дослідження 9 проб.

Аналіз проб морської води проводився у період з 19 по 25 червня в зонах рекреації морського водокористування на пляжах Одеси і на пляжах Одеської області. Зокрема, у Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що головною рекомендацією щодо карантинних обмежень на пляжі є дотримання соціальної дистанції.

Також раніше повідомлялось, що одеські пляжі посилено перевіряються на дотримання вимог карантину з 22 червня.

Крім того, у Києві відкрили 12 пляжів для відпочинку та купання після декількох перенесень через складну епідемічну ситуацію.