П'ятьох постраждалих через ракетний удар в Вінниці відправляють гелікоптерами до Львова

П'ятьох постраждалих у наслідок ракетного удару по Вінниці в четвер, 14 липня , гелікоптерами відправлять до Львова. Їх стан потребує допомоги місцевих лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Як повідомлялось, Борзов раніше повідомив, що у лікарнях продовжують перебувати 68 постраждалих, 14 з них у важкому стані та 4 - у критичному. Можливо, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.

Відзначимо, що кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.

Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів, що виникли внаслідок обстрілу росіян Вінниці 14 липня.