П'ять країн ЄС закликали Брюссель збільшити виробництво вакцини

Литва, Бельгія, Данія, Іспанія і Польща закликали Євросоюз вжити термінових заходів щодо розширення потужностей з виробництва вакцини проти коронавірусу в Європі. Відповідний лист було направлено на ім'я голови Ради Європи Шарля Мішеля.

Про це йдеться в заяві президента Литви Гітанаса Науседи .

Лист було направлено напередодні засідання Ради Європи, яке відбудеться 25 лютого. На ньому, серед іншого, буде вирішуватися питання виробництва вакцини.

"Нові штами коронавірусу ставлять під загрозу зусилля країн-членів по боротьбі з пандемією і повернення до звичного ритму життя", - йдеться в листі.

Підписанти листа відзначають необхідність знайти способи надання допомоги виробникам вакцин, які знаходяться в Європі, якщо вони в процесі виробництва зіткнуться з непередбаченими перешкодами і не зможуть виконати передбачені плани з виробництва вакцин.

"Ці дії допоможуть Євросоюзу забезпечити своїх громадян вакцинами, якщо виникне необхідність у повторній вакцинації або в боротьбі держав-членів з мутаціями вірусу в майбутньому", - повідомили у президента Литви.