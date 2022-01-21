П'ять порушень на Донбасі: окупанти стріляли біля чотирьох населених пунктів

Зокрема в бік Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, в напрямку Катеринівки - з протитанкових гранатометів, неподалік від Мар'їнки - з ручних і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

З початку доби, 21 січня, обстрілів не зафіксовано.