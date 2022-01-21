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Пять нарушений на Донбассе: оккупанты стреляли возле четырех населенных пунктов

Автор: Артур Родивилов

В четверг, 20 января, с боку вооруженных формирований РФ зафиксировано пять нарушений на Донбассе, четыре раза оккупанты открывали огонь. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности в сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в направлении Катериновки - из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 окупанты применили минометы калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала суток, 21 января, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, что боевики до этого двое суток сохраняли "тишину" на Донбассе.

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ООСДонбасс