П’ять міністерств проведуть огляд бюджетних витрат у дев’яти сферах

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Огляд буде проведений в МОН, МОЗ, Міненерговугілля, Мінсоцполітики та Мінагрополітики

У рамках переходу до трирічного бюджетного планування в Україні проведуть огляд витрат державного бюджету в окремих сферах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Відповідно до розпорядження Кабміну, у 2019 році до огляду витрат залучаються п’ять міністерств: МОН, МОЗ, Міненерговугілля, Мінсоцполітики та Мінагрополітики, в яких буде проведено огляди витрат у дев’яти сферах.

"Огляд витрат (spending review) - ключовий елемент для створення ефективної системи планування бюджету на середньострокову перспективу. Така комплексна оцінка покаже, чи доцільно розподілені державні витрати, та допоможе виявити неефективні або неактуальні видатки. Таким чином, буде зрозуміло, які з програм заслуговують кращого фінансування, або, навпаки, кошти з яких варто перерозподілити на інші програми", - зазначили в Мінфіні.

Огляди витрат будуть проводити спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних міністерств та Мінфіну, а також незалежні експерти. Робочі групи мають представити пропозиції щодо можливих варіантів досягнення цілі огляду, які мають бути цілком реальними з точки зору їх практичної реалізації, повідомили в прес-службі.

До 1 грудня 2019 року робочі групи мають подати звіти про огляди витрат у відповідних сферах до Кабінету міністрів. За підсумками таких оглядів уряд прийматиме рішення, що є підставою для внесення пропозицій до Бюджетної декларації та проекту державного бюджету на плановий період.

Нагадаємо, у січні 2019 року Міністерство фінансів України оприлюднило план заходів із затвердження бюджетної декларації на три роки у межах середньострокового бюджетного планування.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня 2018 року Верховна рада схвалила введення трирічного бюджетного планування. У Міністерстві фінансів, коментуючи прийняття закону, пояснили, що тепер всі міністерства і держустанови зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.