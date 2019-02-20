За п'ять років померли 18 батьків Героїв Небесної Сотні

Директор меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні висловив сподівання, що слідство скоро завершиться

За пять лет 18 родителей героев Небесной Сотни умерли. Об этом заявил Владимир Бондарчук, председатель ОО "Семья Героев Небесной Сотни", сообщает корреспондент РБК-Украина.

Бондарчук отметил, что хотел бы, чтобы был построен мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни.

"На этом месте будет построен музей, но он должен стать не обычным музеем в современном смысле. Мы бы хотели, чтобы после проведения следственного эксперимента здесь все было построено. Эти месяцы были чрезвычайно трудными для нас, 4 похорона. Однако следует отметить, что за эти пять лет 18 родителей героев отошли в вечность ", - сказал он.

Игорь Пошивайло, директор мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, выразил надежду , что следствие скоро завершится. По его словам, на аллее будет построен мемориал.

"Здесь погибло более 80 человек. Скоро завершится следствие. Здесь будет сооружен мемориал Героям Небесной Сотни. Традиционно мы собираемся здесь на пятую годовщину", - рассказал он.

Отметим, что за преступления на Майдане осуждены 9 человек. Подозреваемых всего 441 человек по всей территории Украины.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что расследование расстрелов на Майдане в 2014 году длится так долго из-за большого объема работы.