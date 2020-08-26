П'ять гравців "Динамо" не допоможуть збірній України на старті Ліги націй

Збірна України з футболу розпочинає свій перший тренувально-підготовчий збір у 2020 році. Його пропустять відразу п'ять гравців київського "Динамо".

Про це інформує Українська асоціація футболу на своєму сайті.

Тренерський штаб Андрія Шевченка не зможе розраховувати на захисників Віталія Миколенка, Микиту Бурду, Дениса Попова, Артема Шабанова і півзахисника Володимира Шепелєва. У всіх гравців травми. Окрім того, ще один гравець столичної команди Віталій Буяльський залишився у Києві. Учора під час матчу за Суперкубок України футболіст зазнав ушкодження. Чи зможе він приєднатися до "синьо-жовтих", з’ясується найближчим часом.

У зв’язку з великою кількістю травмованих оборонців Шевченко додав до списку центрбека "Динамо" Олександра Сироту. Для 20-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди.

Сьогодні на збір до Харкова вирушили 19 гравців з 37, внесених до розширеного списку. Представники іноземних команд в збірній України прибуватимуть у розташування команди протягом тижня.

На зборі підопічні Шевченка почнуть підготовку до перших матчів Ліги націй проти Швейцарії (3 вересня) і Іспанії (6 вересня).

Нагадаємо, напередодні "Динамо", маючи кадрові проблеми, обіграло "Шахтар" в Суперкубку України з рахунком 3:1.

На матчі був присутній головний тренер збірної Андрій Шевченко.