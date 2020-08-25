Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України

РБК-Україна проведе текстову трансляцію гри за перший трофей сезону
Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" визначать володаря першого у новому сезоні трофея - Суперкубка України. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на телеканалах "Футбол 1" та ТРК "України". Через карантинні заходи поєдинок відбудеться без глядачів.
Матч розпочався 0:0
16 хв. Дощило у Києві протягом дня, дощило ввечері і ось знову.
11 хв. Заспокоїлася трохи гра.
7 хв. Зовсім поки не виходять атаки у "біло-синіх".
5 хв. А ось динамівці поки не провели жодної позиційної атаки.
1 хв. І відразу "Шахтар" пішов в атаку. Додо ввірвався до штрафного майданчика "Динамо" і пробивав, але м'яч влучив у Сидорчука. "Гірники" намагалися переконати Віталія Романова, що м'яч потрапив у руку, однак як засвідчили повтори - у стегно.
1 хв. Головний суддя Віталій Романов дав старт матчу!
20:59 Лунає національний Гімн України.
20:57 Мірча Луческу та Луїш Каштру тепло поспілкувалися перед грою.
20:55 Команди також виходять!
20:52 На поле виносять прапори з емблемами усіх учасників Прем'єр-ліги сезону 2020/21.
20:40 "Шахтар" і "Динамо" зараз йдуть впритул одне до одного за кількістю трофеїв у своїй історії. Сьогодні один з суперників вийде вперед за перемогами у Суперкубку України. Поки у суперників повний паритет - по 8. Минулого року сильнішими були кияни.
20:20 Суперкубок України вперше відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Арена вже чекає на битву.
НСК «Олимпийский» в ожидании матча за #Суперкубок Украины #ШахтерДинамо! pic.twitter.com/96ZwCWWC90— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2020
20:10 Представляємо до вашої уваги стартові склади команд:
"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Степаненко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тайсон, Тете, Мораес
Запасні: Трубін, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко
Наш состав на Суперкубок— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2020
Следите за суперматчем #ШахтерДинамо онлайн: https://t.co/RCZ2y1lTLW.
Смотрите трансляцию на каналах «Украина» и «Футбол 1». pic.twitter.com/68FRPz78kW
"Динамо": Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, де Пена, Шапаренко, Родрігес, Супряга
Запасні: Бойко, Вівчаренко, Забарний, Цітаішвілі, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Дуелунд, Сіль
Стартовий склад від Мірчі Луческу на матч проти «Шахтаря»!#FCDKLive #ШахтарДинамо #СуперкубокУкраїни pic.twitter.com/O6q89jBzp9— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 25, 2020
20:00 Уже відомі форми, в яких команди вийдуть на поле. Суперники зіграють в своїх основних комплектах: "Шахтар" - в помаранчевих футболках і чорних шортах, а "Динамо" - в новому білому основному комплекті форми з горизонтальними синіми смугами.