П'яний водій влаштував ДТП на Запоріжжі: одна людина загинула, ще шість постраждали

В Бердянському районі водій легковика у стані алкогольного сп’яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, ще шість осіб отримали травми.

Про це йдеться у повідомленні поліції у Запорізькій області .

Так, водій автомобіля "Лада Калина", 1990 року народження, не надавши переваги в русі, скоїв зіткнення з маршрутним авто "Мерседес Віто". В результаті зіткнення, мікроавтобус перекинувся: одна жінка загинула, шість пасажирів отримали травми.

Водій та ще два пасажири легковика не постраждали.

За результатами медичної експертизи, водій "Лади Каліни" знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Наразі його затримано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.