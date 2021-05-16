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П'яний водій влаштував ДТП на Запоріжжі: одна людина загинула, ще шість постраждали

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Запоріжжя, Неділя 16 травня 2021 03:15
П'яний водій влаштував ДТП на Запоріжжі: одна людина загинула, ще шість постраждали Фото: водій та ще два пасажири легковика не постраждали (zp.npu.gov)
Автор: Даша Харченко

В Бердянському районі водій легковика у стані алкогольного сп’яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, ще шість осіб отримали травми.

Про це йдеться у повідомленні поліції у Запорізькій області.

Так, водій автомобіля "Лада Калина", 1990 року народження, не надавши переваги в русі, скоїв зіткнення з маршрутним авто "Мерседес Віто". В результаті зіткнення, мікроавтобус перекинувся: одна жінка загинула, шість пасажирів отримали травми.

Водій та ще два пасажири легковика не постраждали.

За результатами медичної експертизи, водій "Лади Каліни" знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Наразі його затримано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, на трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті мінімум чотири людини загинули.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), яку спричинив п'янив водій. В результаті аварії загинув підліток.

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