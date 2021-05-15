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В Хмельницькій області сталася масштабна ДТП на трасі із загоранням. Четверо загиблих

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Субота 15 травня 2021 14:43
В Хмельницькій області сталася масштабна ДТП на трасі із загоранням. Четверо загиблих Фото: ДТП сталася в Хмельницькій області за участі трьох авто (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: РБК-Україна

На трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті мінімум чотири людини загинули.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер" та легковим автомобілем "Опель Комбо". Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши "Мерседес Спринтер" і "Опель Комбо".

В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого почався огляд місця події.

Поліція намагається встановити особи водіїв та можливих пасажирів автомобілів "Мерседес Спринтер" та "Опель Комбо", які загинули внаслідок ДТП. За попередніми даними загиблих четверо.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водій вантажного автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), яку спричинив п'янив водій. В результаті аварії загинув підліток.

Нагадаємо, в Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, загинули два журналісти.

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