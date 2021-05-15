В Луганській області п'яний водій збив чотирьох підлітків, один з них загинув

Так, 14 травня о 22.51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Містки, на вулиці Покровській, неподалік будинку 58, трапилась ДТП з травмованими.

Правоохоронці встановили, що 34-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" здійснив наїзд на чотирьох підлітків, які йшли по проїзджій частині дороги у попутному автомобілю напрямку.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

Ще троє підлітків 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчинки госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них зараз знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Водій автомобілю затриманий в порядку ст. 208 КПК України.