П'яний співробітник СТО в Києві викрав "Лексус" клієнта і розбив його
Нетверезий співробітник станції техобслуговування (СТО) у Києві викрав автомобіль Lexus, який власник залишив для ремонту. Працівник не впорався з керуванням та потрапив у ДТП, розбивши машину.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України по Києву.
У поліцію Києва надійшло повідомлення про ДТП за участю автомобіля Lexus на вулиці Харченка. Машина в'їхала в електроопору. На місце аварії прибули правоохоронці. Вони з'ясували, що до події причетний співробітник СТО.
За попередніми даними, працівник станції в стані алкогольного сп'яніння викрав автомобіль, який власник залишив для ремонту. Однак співробітник не впорався з керуванням і виїхавши на узбіччя врізався в стовп.
23-річного місцевого жителя затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Співробітнику СТО загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: розбите авто клієнта СТО (kyiv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції. Крім того, він збив поліцейського. У цих ДТП були пошкоджені легковий автомобіль, кросовер Mazda і мотоцикл.
До цього в Києві на Печерську автомобіль Infiniti врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.