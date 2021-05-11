П'яний співробітник СТО в Києві викрав "Лексус" клієнта і розбив його

Нетверезий співробітник станції техобслуговування (СТО) у Києві викрав автомобіль Lexus, який власник залишив для ремонту. Працівник не впорався з керуванням та потрапив у ДТП , розбивши машину.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України по Києву .

У поліцію Києва надійшло повідомлення про ДТП за участю автомобіля Lexus на вулиці Харченка. Машина в'їхала в електроопору. На місце аварії прибули правоохоронці. Вони з'ясували, що до події причетний співробітник СТО.

За попередніми даними, працівник станції в стані алкогольного сп'яніння викрав автомобіль, який власник залишив для ремонту. Однак співробітник не впорався з керуванням і виїхавши на узбіччя врізався в стовп.

23-річного місцевого жителя затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Співробітнику СТО загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: розбите авто клієнта СТО (kyiv.npu.gov.ua)