Смертельна ДТП на трасі Київ - Чоп: кількість жертв зросла

На трасі Київ – Чоп в неділю, 9 травня, сталась масштабна аварія за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. Внаслідок інциденту загинули три особи.

Про це йдеться в повідомленні поліції області.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих з Mercedes-Benz Sprinter, зокрема дитину. Крім того, травм зазнала і 37-річна дружина керманича автомобіля Аudi. У неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та перелом передпліччя. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося: через кілька годин вона померла у лікарні.

Повідомляється, що ДТП за участю Mercedes-Benz Sprinter і Audi сталася в Рівненському районі на трасі Київ - Чоп біля розважального закладу "Айвенго".

Нагадаємо, раніше під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції. Крім того, він збив поліцейського. У цих ДТП були пошкоджені легковий автомобіль, кросовер Mazda і мотоцикл.

До цього в Києві на Печерську автомобіль "Infiniti" врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.