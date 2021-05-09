ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Смертельна ДТП на трасі Київ - Чоп: кількість жертв зросла

Новость на русском → Рівне, Неділя 09 травня 2021 23:44
Смертельна ДТП на трасі Київ - Чоп: кількість жертв зросла Фото: в ДТП загинуло три особи (rv.npu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

На трасі Київ – Чоп в неділю, 9 травня, сталась масштабна аварія за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. Внаслідок інциденту загинули три особи.

Про це йдеться в повідомленні поліції області.

Повідомляється, що ДТП за участю Mercedes-Benz Sprinter і Audi сталася в Рівненському районі на трасі Київ - Чоп біля розважального закладу "Айвенго".

Спочатку повідомлялось про двох загиблих з Mercedes-Benz Sprinter, зокрема дитину. Крім того, травм зазнала і 37-річна дружина керманича автомобіля Аudi. У неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та перелом передпліччя. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя жінці не вдалося: через кілька годин вона померла у лікарні.

Нагадаємо, раніше під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції. Крім того, він збив поліцейського. У цих ДТП були пошкоджені легковий автомобіль, кросовер Mazda і мотоцикл.

До цього в Києві на Печерську автомобіль "Infiniti" врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП авария
NEWS
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена