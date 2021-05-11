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Пьяный сотрудник СТО в Киеве угнал "Лексус" клиента и разбил его

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 16:58
Пьяный сотрудник СТО в Киеве угнал "Лексус" клиента и разбил его Фото: разбитое авто клиента СТО (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Нетрезвый сотрудник станции техобслуживания (СТО) в Киеве угнал автомобиль Lexus, который владелец оставил для ремонта. Работник не справился с управлением и попал в ДТП, разбив машину.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины по Киеву.

В полицию Киева поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Lexus на улице Харченко. Машина въехала в электроопору. На место аварии прибыли правоохранители. Они выяснили, что к происшествию причастен сотрудник СТО.

По предварительным данным, работник станции в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, который владелец оставил для ремонта. Однако сотрудник не справился с управлением и выехав на обочину врезался в столб.

23-летнего местного жителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Сотруднику СТО угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: разбитое авто клиента СТО (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь убежать от полиции. Кроме того, он сбил полицейского. В этих ДТП были повреждены легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

До этого в Киеве на Печерске автомобиль Infiniti врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.

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