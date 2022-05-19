RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У п'яних водіїв хочуть забирати авто на потреби ЗСУ: законопроект внесли в Раду

Фото: ЗСУ передаватимуть конфісковані авто (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

В Україні хочуть забирати машини у п'яних водіїв на потреби військових і силових структур. Відповідний законопроект 7382 внесли до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.

Законопроект пропонує доповнити статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення новою частиною, яка передбачає, що керування автомобілем у п'яному вигляді, наркотичному або іншому сп'янінні при воєнному або надзвичайному стані тягне його конфіскацію.

Пропонується направляти такі автомобілі на потреби підрозділів Збройних сил України, або, Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, дана ініціатива вже працює на місцевому рівні, зокрема, в Рівненській області вже вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв для подальшої передачі ЗСУ.

До цього стало відомо, що в Раді з'явився законопроект, яким пропонується передавати на потреби силовиків машини, кинуті в аеропортах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВерховна радаКонфіскація майна