Пиячать і вчиняють рекет. СБУ опублікувала нову розмову окупантів з Херсонської області

"Наш блокпост нормально, а сусіди начудили… Почали гроші в українців "трясти". Тисяча рублів проїзд", - розповів бойовик з так званої "ДНР" своїй дружині.

За його словами, загарбники масово пиячать, тому на одному з блокпостів влаштували стрілянину, а на іншому - різанину.

Крім того, бойовик додав, що повернеться додому не раніше 9 травня 2023 року.