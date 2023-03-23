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ЧВК "Вагнера" ждут перемены. Пригожин хочет перебросить наемников в Африку, - Bloomberg

Фото: Евгений Пригожин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация в Украине стала более сложной для ЧВК "Вагнера", поэтому Евгений Пригожин хочет перебросить наемников в Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пригожин, которого российский политический истеблишмент рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах.

"Вагнеровцы" так и не смогли захватить Бахмут, несмотря на месяцы попыток и большие потери. При этом после недель публичных жалоб на нехватку снаряда и других припасов Пригожин признал, что "Вагнеру" придется "перезагрузить и сократить свои масштабы" после завершения битвы за Бахмут.

Источники издания отмечают, что теперь Пригожин планирует снова сосредоточиться на Африке, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.

Так, уже появились объявления о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев в Украине и на 9-14 месяцев в Африке. При этом желающие служить в африканских странах будут зачислены в резерв.

Напомним, ЧВК "Вагнера" в ближайшие недели могут потерять большую часть наемников-зеков, ведь они смогут покинуть ряды группировки после окончания действия шестимесячных контрактов.

К тому же, ВЧК "Вагнера" потеряла наиболее эффективные подразделения в битве за Бахмут.

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ЧВК ВагнераВагнеровцыАфрика