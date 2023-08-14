ЧВК "губернатора" Крыма финансирует друг Путина Ротенберг, - СМИ

Близкий к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Аркадий Ротенберг предоставил сотни миллионов рублей для российской частной военной компании "Конвой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр " Досье ".

Согласно результатам расследования, только за полтора месяца осени 2022 года ЧВК, которую поддерживает так называемый "губернатор" Крыма Сергей Аксенов, получила 437,5 млн рублей. Из них 120 миллионов предоставили компании Ротенберга, еще 200 - от государственного банка "ВТБ", а остальное от топливных компаний.

В “Досье” отмечают, что такие пожертвования поступают на счет Санкт-Петербургского казачьего общества "Конвой", а оно перечисляет деньги на счет ООО "Военно-охранная компания "Конвой". За полтора месяца 2022 года таким образом перечислили 85 млн рублей.

После этого средства переводятся главе ЧВК Константину Пикалову в виде "займов учредителю". По информации журналистов, он занимает примерно по 60 млн рублей в месяц.

ЧВК "Конвой"

Напомним, еще в марте 2023 года журналисты писали, что Аксенов создал на территории Крыма свою собственную частную военную компанию. Ею начал руководить один из главных наемников ЧВК "Вагнера".

Как отмечали СМИ, в составе подразделения тогда служило около 300 человек. Позиции "Конвоя" находились в соседней с Крымом Херсонской области.