Путину привиделась попытка Украины подорвать "Турецкий поток"

Россия обвиняет Украину в попытке подорвать газопровод "Турецкий поток". "Исполнители терактов" уже якобы задержаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
"Включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этого теракта", - заявил Путин, обвиняя Украину в терактах.
Он также напомнил, что россиян не допускают к расследованиям утечек газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Напомним ранее президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины.
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