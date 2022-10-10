Путину привиделась попытка Украины подорвать "Турецкий поток"

"Включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этого теракта", - заявил Путин, обвиняя Украину в терактах.

Он также напомнил, что россиян не допускают к расследованиям утечек газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".