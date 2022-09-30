Путину померещилась американская "оккупация" Германии, Кореи и Японии

Российский диктатор Владимир Путин обвинил США в "оккупации" Германии, Кореи и Японии. При это он заявил, что Вашингтон якобы следит за лидерами этих стран.

"США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками... А что это за сотрудничество такое?" - сказал он.

Глава Кремля обвинил США в якобы слежке за руководителями Германии, Кореи и Японии. Диктатор заявил, что "устанавливаются подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях".

"Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство", - сказал Путин.