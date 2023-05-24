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Путину показали карту "без Украины": у Зеленского отреагировали

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Среда 24 мая 2023 15:41
Путину показали карту "без Украины": у Зеленского отреагировали Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Офисе президента отреагировали на очередную порцию российских исторических фейков о том, что Украины вроде бы не существовало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "российского бунта, нищеты и безвластия", - написал он.

Карта "без Украины"

Вчера глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин показал российскому диктатору Владимиру Путину французскую карту середины XVII века и заявил, что на ней якобы "нет Украины".

После этого Путин заявил, что Украины якобы "никогда не существовало".Таким образом, россияне в очередной раз попытались оправдать захватническую войну против Украины.

После этого Национальная библиотека Франции опубликовала карту картографа Гийома Сансона XVII века, на которой видно территории, входящие в состав современной Украины. Они обозначены как Ukraine pays des cosaques (Украина земля казаков, - ред.), которые в то время были частью Речи Посполитой.

К тому же Крым был обозначен как отдельное государство - Крымское ханство, которое в союзе с Османской империей воевало с Российским царством.

Цинические заявления Путина

Отметим, что диктатор не раз прибегал к циничным заявлениям относительно Украины и развязанной Россией войны.

Так, Путин заявлял, что нынешние международные проблемы якобы начались после развала СССР.

Он также обвинял США в начале войны России против нашего государства.

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Владимир Путин Офис президента Михаил Подоляк
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