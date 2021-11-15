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У Путіна відповіли Блінкену на випад щодо мігрантів та України: "це невірне трактування"

Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна відповіли на випад держсекретаря США Ентоні Блінкена, який стосувався ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. За словами американського топ-чиновника, вона покликана відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це невірне трактування ситуації з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні. Хочу нагадати недавнє висловлювання Путіна, де він сказав однозначно, він абсолютно виключив можливість будь-якої причетності Росії до ситуації з мігрантами", - зазначив він.

За її словами, ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі нібито створює не Олександр Лукашенко.

"Прибувають, користуючись безвізовим режимом, мігранти, які хочуть отримати притулок в Європі. Їм не дають, їх туди не пускають. Але самі люди, які туди летять, вони знають, що у випадку з іншими країнами, мігрантів приймали дуже гостинно. Тут покладати всю провину на Лукашенка, на білоруську сторону невірно", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що дії режиму Лукашенка відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

Також напередодні президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення у причетності до напливу мігрантів до ЄС.

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Володимир ПутінЕнтоні Блінкен