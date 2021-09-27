Путіну потрібна політична воля, щоб зустрітися з Зеленським, - Єрмак

Для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським російському лідеру Володимиру Путіну потрібна політична воля. Якби у нього було бажання, то дата переговорів України і РФ на вищому рівні вже була б відома.

"Важливо, щоб ці переговори (Зеленського і Путіна - ред.) відбулися, але ми чуємо від офіційних осіб Росії постійно, то їх не влаштовує і немає адженди, а ті питання не будемо обговорювати", - сказав Єрмак в ефірі передачі "Свобода слова" на ICTV.

Глава ОП підкреслив, що відносини України і РФ знаходяться на такій стадії, коли для їх обговорення просто потрібна політична воля. "Якщо є бажання припинити війну і поважати міжнародне право, то треба сідати і говорити", - додав він.

За його словами, якби Кремль хотів російсько-української зустрічі на вищому рівні, то дата і місце цих переговорів були б давно відомі.