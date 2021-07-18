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Путіну невигідно. Арестович пояснив, чому Росія затягує зустріч з Зеленським

Автор: Дмитро Левицький

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що президент Росії Володимир Путін спеціально затягує зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Російській стороні невигідно проводити цю зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Дом".

Як пояснив Арестович, світова спільнота буде чекати на конкретний результат від зустрічі Зеленського з Путіним, а якщо їх не буде, то у виграші залишиться український президент, який став ініціатором цих переговорів.

"Він для всіх постане людиною, яка хотіла миру й робила для цього ініціативні кроки. А Путін буде виглядати "букою і бякою", який не пішов ні на які умови свого візаві, тобто, фактично, буде не тільки палієм конфлікту, а й особою, зацікавленою в його продовженні. Це невигідно для Путіна", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі заявили, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, але тільки на своїх умовах.

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