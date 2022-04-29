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Путіну не вистачає молоді, готової воювати. У США вірять в перемогу України

Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyI mages)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, що Володимиру Путіну не вистачає молоді та засобів для війни проти України. У США впевнені, що Росія зазнає поразки.

Про це Нуланд розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми бачимо, як Україна воювала неймовірно хоробро і зазнала втрат зі свого боку, але ми бачимо і величезні втрати російської сторони вбитими і пораненими. Ми бачимо їх знищену техніку. Ми бачимо, як вони втрачають величезну кількість танків, сучасних систем, авіації, озброєнь, які Путін не може замінити, тому що йому в цьому ніхто не допомагає і тому, що йому не вистачає російської молоді, яка готова воювати в цій жахливій, злісній, жорстокій, аморальній війні", - заявила політик.

Також вона додала, що США вірять у перемогу України, тому намагаються "якнайшвидше надати вам (Україні, - ред.) те, що потрібно".

"Ми відкриті до розмови про будь-які речі, щоб гарантувати, що коли Україна виграє цю війну, це все ніколи не повториться", - додала Нуланд.

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, Палата представників Конгресу США підтримала ленд-ліз для України.

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