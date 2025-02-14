Путину придется показать, что он не желает уничтожить Украину, - глава Еврокомиссии

Как отметила президент Еврокомиссии, мир в Украине должен быть справедливым и прочным, чтобы избежать повторения войны.

"С другой стороны, президент Путин говорит, что готов встречаться, но на каких условиях? И сейчас ему предстоит продемонстрировать, что его интерес заключается не в затягивании этой войны. Ему предстоит показать, что он отказался от цели уничтожить Украину. И я хочу сказать четко, поражение Украины ослабит Европу, но также это ослабит и США тоже",- заявила она.

Европа также будет находиться за столом переговоров

По словам фон дер Ляйен, установление прочного мира возможно только при участии Европейского союза (ЕС) рядом с Киевом.

Другим компонентом является интеграция Украины в ЕС. Она заявила об активизации усилий по вступлению страны в экономический и политический союз.

"Здесь уже много сделано, но опять же сейчас пришло время усиливать эту работу. Исключения для национальных бюджетов, общий подход к инвестициям и ускорение вступления Украины в ЕС - вот в чем должны заключаться новые цели Европейского Союза", - пояснила она.