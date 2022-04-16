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"Путінфляція". Посол України назвав зростання цін у Європі платою за свободу

Фото: посол Андрій Дещиця (poland MFA gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Зростання цін в Європі на тлі війни Росії проти України є європейською платою за свою свободу. Джерело нинішньої інфляції знаходиться в Кремлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в Польщі Андрія Дещиці.

"Напередодні Великодня активно почали говорити про ціни. Знаю, що цього року інфляція призвела до подорожчання і в Польщі, і в Україні. Але це не звичайна інфляція - це путінфляція, тому що її джерело саме в Кремлі. Це ціна, яку ми платимо за нашу і вашу свободу. А свобода - це найвища цінність, яку не можна виміряти грошима", - зазначив він.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Національного банку, в 2022 році інфляція в Україні може прискоритися до 20%.

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