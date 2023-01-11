У Путина не смогли дать ответ о российском паспорте Медведчука
В Кремле не смогли дать ответ по поводу российского гражданства нардепа-предателя Виктора Медведчука, которого обменяла Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют "РИА Новости".
"Не могу ничего сказать по этой теме", - сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос о российском гражданстве Медведчука.
Также спикер Кремля затруднился ответить, готов ли Владимир Путин выдать своему куму паспорт РФ.
Напомним, вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех народных депутатов - Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
Сегодня в Верховной Раде сообщили, что Медведчука, Деркача, Козака, Кузьмина собираются лишить депутатских мандатов.
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