У Путіна заявили, що Захід продовжить платити за газ в євро

Західні країни продовжать платити за російський газ в євро, згідно з укладеними контрактами. Але "Газпром" буде отримувати оплату вже в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, європейські країни як платили, так і будуть платити в євро, згідно з договорами.

"Але при цьому кінцева оплата все-таки буде надходити продавцю - "Газпрому" - саме в рублях шляхом вже придбання за ці євро російських рублів", - додав він.

Він також назвав це "прототипом системи" розрахунків в рублях.