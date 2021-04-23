У Путіна заявили про повернення епохи холодної війни між Росією і США

Відносини Москви і Вашингтона повернулися в епоху холодної війни. Про це заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

За словами Медведєва, за останні роки відносини Росії і США фактично перейшли від суперництва до конфронтації.

"По суті - повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів - все це ввергає світ у стан перманентної нестабільності", - вважає Медведєв.

Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуацію врятували лідери обох країн, які зберегли тверезість оцінки і визнали "мудрість компромісу".