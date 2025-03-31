Российская Федерация (РФ) и Соединенные Штаты Америки (США) начали дискуссии по проектам с редкоземельными металлами. Некоторые из компаний уже "проявили интерес".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в интервью российской газете "Известия".
"Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", - заявил он.
Отдельно стоит добавить, что РФ обладает значительными запасами редкоземельных металлов, которые, в свою очередь, являются критически важными в современной технологической промышленности. В то же время страна-террорист отстает от мировых лидеров в вопросе их добычи, а также переработке.
В конце февраля руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко объяснял, почему Россия предлагает Штатами редкоземельные металлы.
Киев и Вашингтон должны были подписать соглашение по редкоземельным недрам еще в феврале, но этого не произошло из-за перепалки между президентом Владимиром Зеленским, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете.
Недавно Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения о недрах. Зеленский, в свою очередь, пояснил, что если раньше речь шла о рамочном соглашении, то теперь речь идет о полноценном, которое должна ратифицировать Рада. Глава Минфина США Скотт Бессент утверждал, что подписание может состояться уже на этой неделе.
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