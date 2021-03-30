У Путіна заявили про відсутність прогресу по мінським угодам при Зеленському

У Кремлі вважають, що при президентові України Володимиру Зеленському не вдалося просунутися в реалізації комплексу заходів по виконанню мінських угод. А справи з нормадским форматом йдуть погано.

Про це заявив в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Київ пів року говорить, що "мінські домовленості вже мертві".

"Можна констатувати, що при президентові Зеленському не вдалося просунутися ні на йоту у реалізації як мінського комплексу заходів, так і наступних домовленостей, які були досягнуті в Парижі", - сказав Пєсков.

Він заявив, що крім мінських домовленостей, немає нічого, чим можна було б вибудовувати міжнародні зусилля по врегулюванню на Донбасі.