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У Путіна заявили про відсутність прогресу по мінським угодам при Зеленському

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі вважають, що при президентові України Володимиру Зеленському не вдалося просунутися в реалізації комплексу заходів по виконанню мінських угод. А справи з нормадским форматом йдуть погано.

Про це заявив в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Київ пів року говорить, що "мінські домовленості вже мертві".

"Можна констатувати, що при президентові Зеленському не вдалося просунутися ні на йоту у реалізації як мінського комплексу заходів, так і наступних домовленостей, які були досягнуті в Парижі", - сказав Пєсков.

Він заявив, що крім мінських домовленостей, немає нічого, чим можна було б вибудовувати міжнародні зусилля по врегулюванню на Донбасі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін не планує проводити розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

РБК-Україна писало, що в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Після цього президент Володимир Зеленський анонсував переговори з лідерами "нормандської четвірки",

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Новини України Володимир ПутінВолодимир Зеленський
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