У Путіна заявили, що відмова від "Мінська" ускладнить врегулювання на Донбасі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна нагадали, що особливий статус Донбасу є частиною мінських угод

Перехід від мінських угод до інших документів ускладнить врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Пєсков зазначив, що закон про особливий статус Донбасу є частиною мінських угод.

"Рішення, скажімо так, дрейфувати в бік якогось іншого документа, пов'язано з дуже великими труднощами, наслідки яких для процесу врегулювання зараз навряд чи хтось візьметься передбачити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що президенти РФ і України під час переговорів у Парижі 9 грудня можуть обговорити газовий контракт. При цьому він відмовився відповідати на питання про можливу ціну російського газу для України в рамках переговорів Москви і Києва на цю тему.

Відзначимо, до цього секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" в Парижі не піде на поступки президенту Росії Володимиру Путіну. На його думку, на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.