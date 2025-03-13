У Путина заявили о "незаинтересованности" во временных перемириях

По словам Ушакова, целью России является якобы "долгосрочное мирное урегулирование", которое "будет учитывать законные интересы" и "беспокойство страны-террориста.

"Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", - заявил Ушакова и пояснил, что предложение о временном перемирии будет "передышкой для украинских военных".

Помощник диктатора добавил, что Путин, сегодня, 13 марта, может выразить "более конкретные и содержательные оценки" по поводу предложения о временном перемирии.

Очередная попытка исказить реальность

Руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко, комментируя заявление Ушакова, заявил, что РФ в очередной раз пытается исказить реальность и выставить себя "главным миротворцем".

В то же время он отметил, что слова Ушакова не являются официальным отказом страны-террориста от временного перемирия, поскольку решение принимает Путин.

"Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня - это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", - добавил Коваленко.

30-дневное перемирие в Украине

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки (США). Во время переговоров стороны достигли ряда договоренностей. Также обсуждалось предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, заявил о готовности к соответствующему шагу.

Вчера, 12 марта, глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что американская делегация едет в Россию, где будет подниматься вопрос временного перемирия.

Тем временем президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.