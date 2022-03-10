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У Путіна заявили, що мирні жителі зі зброєю "стануть мішенями" для російських військ

Автор: Наталія Юрченко

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що мирні жителі України зі зброєю "стануть мішенями" для російських військ. Таким чином він прокоментував нібито масову роздачу зброї серед населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Якщо хтось в Україні зі зброєю в руках буде атакувати російських військових, вони стануть мішенями", - заявив Пєсков.

Нагадавши, в Україні набув чинності закон про право цивільних осіб вбивати російських загарбників у період воєнного часу.

Також відзначимо, в офісі президента рекомендують жителям Харкова, Донецької та Луганської областей по можливості виїхати з населених пунктів.

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