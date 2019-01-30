У Путіна заявили, що між Україною та Росією немає війни

Водночас, Москва не може позитивно оцінити відносини між країнами

Между Российской Федерацией и Украиной нет никакой войны, но Москва не может положительно оценить отношения между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"В Кремле хотели бы, чтобы отношения России и Украины были свободны от "уродливых проявлений", - заявил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.

Кроме того, Песков заявлял, что для завершения конфликта на Донбассе Украине следует разобраться с последствиями якобы "гражданской войны".

"Для того чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями гражданской войны, пересмотрела свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны. И только тогда, наверное, Киев пойдет на то, чтобы начать реализацию Минских договоренностей: без этого куда-то сдвинуть будет очень трудно", - сказал Песков.