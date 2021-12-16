Столтенберг про нову концепцію НАТО: потрібно працювати з партнерами, такими як Україна

Північноатлантичний Альянс готує нову стратегічну концепцію. Важлива істина, яка змінилася, це поведінка Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу .

"Ми вирішили зробити нову стратегічну концепцію, яка буде погоджена на саміті НАТО в Мадриді наступного року. Важлива істина, яка змінилася, це поведінка Росії", - зазначив він.

Він сподівається, що у новій коцепції буде зроблено важливий висновок: протрібно працювати з партнерами, такими як Україна.

"І Україна сама повина визначити свій шлях. Ми вважаємо, що ми набагато міцніше разом", - додав він.