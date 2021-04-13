Для Путіна війна з Україною вигідна для підняття рейтингу, - Стефанішина

За її словами, Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо РФ загострюватиме ситуацію.

"Для Путіна війна - це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори в Держдуму. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна - це визнана стратегія виборів", - зазначила Стефанішина.

Вона вважає, що так Путін намагається відволікти громадян РФ.