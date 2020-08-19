У Путіна не бачать необхідності військової допомоги Лукашенку

Ситуація в Білорусі на сьогодні не передбачає надання чинній владі військової допомоги з боку Російської Федерації. Така допомога може бути надана тільки у випадку зовнішньої агресії.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК.

За його словами, зобов'язання про надання військової допомоги прописані в Договорі про колективну безпеку. Вони відносяться до тих випадків, коли на одну із сторін договору вчиняється напад.

"Там, дійсно, зобов'язання передбачені, але зараз немає такої потреби. Власне, білоруське керівництво говорить про це", - заявив Пєсков.

Він також назвав "неприйнятними і неможливими" міркування на рахунок того, в якій ситуації Росія могла б направити війська до Білорусі.

"Виходимо з того, що білоруси самі вирішать в рамках правового поля, без втручання ззовні", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки.

А тим часом у Європарламенті побоюються іноземної військової інтервенції в Білорусь, маючи на увазі небезпеку російського вторгнення.