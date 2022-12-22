У Путина отреагировали на визит Зеленского в США

"Не прозвучало никаких призывов к миру. Это говорит, что Америка продолжает свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца", - сказал он.

Также Песков с присущим ему цинизмом удивился, почему из уст Байдена не прозвучало никаких слов предостережения "Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса".

Также в Кремле явно не довольны отсутствием переговорной риторики с РФ в диалогах Байдена и Зеленского.

"Можем констатировать сожаление о том, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России", - добавил Песков.