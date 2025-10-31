У Путина открестились от ударов по Украине секретной ракетой "Новатор"

В Кремле отказались комментировать для прессы вопрос пусков по Украине запрещенных ракет 9М729 "Новатор". Вместо этого журналистам "посоветовали" обратиться в российское министерство обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос представителей СМИ, действительно ли РФ запускала по Украине запрещенную международными договорами ракету, заявил, что журналистам стоит обратиться в министерство обороны России.

"Этот вопрос следует адресовать военным - какие именно ракеты, системы доставки и вооружения используются. Это следует спросить у Министерства обороны", - заявил он.

Когда журналисты напомнили ему, что из-за запрещенной ракеты 9M729 "Новатор" США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Песков заявил, что это якобы ложь.

"Если вы помните эту историю, то на самом деле американская сторона тогда выдвигала претензии, но российская сторона очень убедительно опровергла все эти заявления и, наоборот, объяснила, что претензии были безосновательными", - заявил спикер Кремля.