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У Путина цинично призвали Трампа и ЦРУ ликвидировать Зеленского

18:44 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дмитрий Медведев (Getty Images)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично потребовал от главы Белого дома Дональда Трампа устранить украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Телеграмм-канала The Moscow Times.

Приспешник главы Кремля заявил, что Трампу следует поручить Пентагону и ЦРУ разобраться с президентом Украины.

Медведев начал утверждать, что Зеленский "капитально закусил на Трампа" и "по полной программе хамит ему".

В числе претензий к украинскому лидеру экс-президент РФ упомянул его поддержку Джо Байдена, требования о предоставлении финансовой и военной помощи, а также якобы нежелание принимать предложения о мирных переговорах.

Кроме того, Медведев возмутился продолжением атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки позиции Дональда Трампа, "присвоением" американской помощи и якобы повышением риска ядерного противостояния между Россией и НАТО.

Приспешник Путина соврал, что Зеленский "регулярно плюет прямо в лицо президенту США, игнорируя его призывы и настраивая против него влиятельных американцев и европейцев".

"Что делать Трампу с таким "своим сукиным сыном"? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение... Метод, место и способ не имеют значения", - сказано в новом циничном заявлении Медведева.

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