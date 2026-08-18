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У Путина цинично высказались насчет "заморозки" войны против Украины

18:06 18.08.2026 Вт
1 мин
Россия не собирается заканчивать войну против Украины
aimg Елена Бджола
Фото: помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков (Getty Images)

В Кремле еще раз подтвердили, что никакой "заморозки" войны против Украины они не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, передают "Вести".

Россия не стремится к "заморозкам" войны

Ушаков отметил, что "заморозка конфликта" между РФ и Украиной по линии столкновения неприемлема для Москвы.

"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", - цинично сказал он.

Это был ответ на вопрос о стремлении ряда стран к "заморозке" военного противостояния России и Украины по линии соприкосновения.

Помощник российского диктатора также отметил, что дипломатия всегда ведется "по-тихому". А то, что делается громко, уже относится к категории публичных заявлений.

Хочет ли РФ окончание войны

Ранее РБК-Украина писало, что Россия якобы никогда не согласится на "замораживание" боевых действий в Украине без устранения "первопричин" войны.

Также стало известно, что Путин, по всей вероятности, использовал встречу с президентом Казахстана, чтобы оправдать продолжение войны против Украины.

Кроме того, президент Казахстана Касим Жомарт Токаев на личной встрече с Путиным предложил "заморозить" войну России против Украины и вернуться к условиям переговоров в Стамбуле 2022 года.

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