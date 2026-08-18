У Путина цинично высказались насчет "заморозки" войны против Украины

В Кремле еще раз подтвердили, что никакой "заморозки" войны против Украины они не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, передают "Вести".
Ушаков отметил, что "заморозка конфликта" между РФ и Украиной по линии столкновения неприемлема для Москвы.
"Вы знаете нашу позицию, она исключает это", - цинично сказал он.
Это был ответ на вопрос о стремлении ряда стран к "заморозке" военного противостояния России и Украины по линии соприкосновения.
Помощник российского диктатора также отметил, что дипломатия всегда ведется "по-тихому". А то, что делается громко, уже относится к категории публичных заявлений.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия якобы никогда не согласится на "замораживание" боевых действий в Украине без устранения "первопричин" войны.
Также стало известно, что Путин, по всей вероятности, использовал встречу с президентом Казахстана, чтобы оправдать продолжение войны против Украины.
Кроме того, президент Казахстана Касим Жомарт Токаев на личной встрече с Путиным предложил "заморозить" войну России против Украины и вернуться к условиям переговоров в Стамбуле 2022 года.