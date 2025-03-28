"Энергетическое перемирие"

Недавно Украина, Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по украинским и российским энергетическим объектам.

Киев, в свою очередь, передал Штатами список энергообъектов, по которым Россия не должна наносить удары.

Несмотря на то, что страна-террорист каждую ночь запускает против Украины более сотни дронов, 26 марта, Россия обвинила Украину в якобы нарушении договоренностей. Враг обвинил Киев и на следующий день, но Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг любые нарушения.

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