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Путина это бесит. Курская операция сорвала планы РФ по прекращению огня, - эксперт

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Операция украинских защитников в Курской области сорвала ожидания России о возможном прекращении огня осенью. Поэтому российский диктатор Владимир Путин прибегнул к террору.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт обратил внимание, что россияне последнее время начали относительно часто применять баллистическое оружие, в том числе и неточные ракеты, которые предоставила Северная Корея. 

"Почему запускают, потому что корейцы еще дадут, а если прилетит в какой-нибудь гражданский квартал, возможно, Украина пойдет на какие-то условия невыгодного компромиссного мира. Путин же сказал, "надо выгнать бандитов" из Курской области и тогда, возможно, будут переговоры", - подчеркнул он. 

Мусиенко напомнил, что командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в интервью китайскому журналисту до начала Курской операции дал прогноз, что "еще два месяца и "СВО" закончится". 

"Они думали, что они выйдут на прекращение огня когда-нибудь осенью после битв на востоке, когда истощатся и когда дойдут до чего-то, а тут Курск все сломал. И вот то, что Курск все сломал, это очень бесит и беспокоит Путина", - отметил эксперт. 

Поэтому, по мнению Мусиенко, Путин возобновил террор мирного населения, чтобы вынудить Украину выйти из Курской области и пойти на уступки. 

Что предшествовало

Напомним, Украина неожиданно для всех начала операцию в Курской области. Воины со старта операции ежедневно продолжали стремительное продвижение.

ВСУ взяли под контроль город Суджа и около 100 других населенных пунктов. Также в плен были взяты сотни российских солдат.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, контроль над частью Курской области планируется удерживать до тех пор, пока главу Кремля Владимира Путина не удастся вынудить к переговорам.

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